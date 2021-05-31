МИД не исключил вовлечение SWIFT в «санкционную спираль» против России

Руководитель департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил об угрозе вовлечения международной системы банковских платежей SWIFT в «санкционную спираль» против Москвы.

По его словам, угрозы отключить Россию от SWIFT звучат, прежде всего, из США. При этом, подчеркнул дипломат, подобные решения, согласно международному праву, может вводить только легитимный орган – Совет Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

Биричевский пояснил, что односторонние ограничительные меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, нельзя назвать санкциями. «Это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене», – отметил он. «Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», – добавил дипломат.

По словам Биричевского, сейчас речи об отключении России от SWIFT пока не идет, однако, учитывая непредсказуемость ситуации, готовиться к этому «обязательно надо». Дипломат сообщил, что Россия работает над аналогом SWIFT «уже достаточно продолжительное время», так как это «объективная необходимость».

Напомним, в конце апреля Европейский парламент принял резолюцию, включающую призыв отключить Россию от SWIFT в случае российского «вторжения» на Украину. Впрочем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что власти ЕС не обладают такой компетенцией.

В то же время в Кремле не исключают возможность отключения России от SWIFT. В марте пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что учитывая «непредсказуемый характер» действий Вашингтона, Москва должна быть начеку.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 31.05.21

Следователи проводят обыски у экс-мэра Владивостока. / В России появился новый жанр исторического кино. / Гордость берет за наших ребят: российские зрители оценили фильм «Турист». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»