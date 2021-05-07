США готовы рассмотреть отключение России от SWIFT

Власти США рассмотрят все разумные варианты, если придется сдерживать «агрессию» России. В их числе и отключение Москвы от международной системы банковских платежей SWIFT, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время интервью чиновника спросили об отношении Штатов к возможности исключения России из числа участников платежной системы. Госсекретарь заявил, что не хочет говорить о вероятностях, но все же выразил свое мнение.

«Когда дело доходит до попыток сдерживания агрессии или ответа на нее, мы рассмотрим все разумные варианты», – сказал Блинкен. Стенограмма его интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом в РФ) опубликована на сайте Госдепартамента США.

По его мнению, любые действия США в адрес России будут носить не конфликтный характер, а станут ответом на поступки, которые «не могут быть безнаказанными».

Как сообщал «Новый День», в Кремле еще в конце марта были «начеку» по поводу отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT. Такой шаг власти США рассматривают как санкцию за мнимую причастность России к хакерским атакам на американские госведомства. Российские власти неоднократно отвергали обвинения Вашингтона, называя их голословными.

В конце апреля Европейский парламент принял резолюцию, включающую призыв исключить РФ из SWIFT в случае российского «вторжения» на Украину.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 06.05.21

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