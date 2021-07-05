Эстонский политик требует от России вернуть территории

Кандидат в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса потребовал от России вернуть территории. Речь идет о части Псковской и Ленинградской областей. Об этом он заявил на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE)

Пыллуаас выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы «аннексированных территорий». Он считает, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница. «Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», – заявил политик.

Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Главу государства попытается избрать парламент, но если ему это не удастся, то будет созвана коллегия выборщиков, куда входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).

Тартуский мирный договор был заключен в 1920 году. Согласно документу Эстонии отошла часть Псковской губернии (в настоящее время Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (сейчас часть Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Таллин, Зоя Осколкова

Таллин. Другие новости 05.07.21

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