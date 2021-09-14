В Москве прошла необъявленная встреча Путина с Асадом

Президент Сирии Башар Асад побывал в Москве с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Кремле. Об этом сообщает администрация президента РФ.

Российский лидер отметил усилия сирийского правительства в вопросе налаживания диалога с политическими оппонентами, но также указал на несколько нерешенных задач. По мнению Путина, только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие.

«Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирии. Сирийское Правительство во главе с вами контролирует 90 % территории. Главная проблема в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны», – заявил президент России.

В свою очередь Башар Асад поблагодарил Россию за помощь в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками. Глава государства назвал санкции против Сирии античеловеческими и нелегимитными и отметил, что армии САР и РФ совместными усилиями добились существенных результатов в уничтожении терроризма.

«Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – отметил сирийский лидер.

Кроме того, Асад выразил благодарность за гуманитарную помощь и содействие Сирии в борьбе с коронавирусом. Так за первое полугодие товарооборот между РФ и САР увеличился в 3,5 раза, а первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли успешно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.09.21

США не хотят воевать с Россией, но при этом считают необходимым срочно перевооружаться. / Правительство Китая предоставит Афганистану помощь в размере 31 миллиона долларов. / Евросоюз заранее готовится не признавать итоги выборов в России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»