Путин – о последствиях глобального потепления: «Температура в России растет быстрее общемировой в 2,5 раза»

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на втором заседании «Большой двадцатки» в Риме, назвал РФ одним из лидеров глобальной декарбонизации, отметив, что в стране «хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика». Он обозначил долю используемой в РФ энергии от безуглеродных источников. В то же время Путин отметил, что средняя температура в России растет быстрее, чем в других странах: за 10 лет она выросла на полградуса. Президент РФ при этом заявил о большом потенциале России в борьбе с глобальным потеплением. Второе заседание саммита G20 посвящено вопросам изменения климата, устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

«По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах «семерки», – заявил Путин, чьи слова приводит сайт Кремля. По его словам, доля энергии от «практически безуглеродных источников» (АЭС, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции) в России превышает 40 процентов, а их доля с учетом использования природного газа составляет 86%. Это, как отметил Путин, один из лучших показателей в мире.

Президент РФ также заявил, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году, в том числе за счет реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года.

Вместе с тем, российский президент отметил, что увеличение среднегодовой температуры в России превышает мировые показатели. «Среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой – более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на 0,5 градуса», – сказал Путин, отметив, что в Арктике скорость потепления еще выше. Россия, по его словам, как и другие страны, на себе испытывает последствия глобального потепления. «Мы сталкиваемся и с опустыниванием, и с эрозией почвы. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы нашей территории», – сказал президент, добавив, что Россия выполняет все обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.

В такой ситуации, по мнению президента РФ, сокращать выбросы парниковых газов недостаточно. «Для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности», – заявил он. Путин отметил поглощающий потенциал российских лесов, тундры, сельхозземель, морей и болот.

Российский президент также призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар. По мнению Путина, усилия мирового сообщения нужно сосредоточить на тех экологических проектах, которые принесут наилучший результат. «Эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар», – заявил Путин. Он допустил, что вошедшие в этот рейтинг проекты по сохранению лесов в России и в Латинской Америке окажутся более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах.

Завершая выступление, Путин заявил, что G20 должна быть лидером в формировании единых, справедливых и прозрачных правил климатического регулирования и подходить к вопросам борьбы с изменением климата «комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и… благосостояния людей».

По данным ANSA, на саммите G20 было достигнуто соглашение по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса год. Об этом агентство сообщает со ссылкой на дипломатические источники. В проекте итоговой декларации G20 в Риме говорится о крайнем сроке – середина XXI века – для достижения нулевых выбросов.

Москва, Рим, Наталья Петрова

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