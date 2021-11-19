Совет российской диаспоры в США приостановил работу из-за давления ФБР

Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу из-за «беспрецедентного давления» Федеральной службы безопасности. Американские спецслужбы считают, что КСОРС может нарушать закон об иноагентах.

«Решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», – сообщается на сайте организации.

В КСОРС подчеркнули, что совет является неформальным, неполитическим совещательным органом, который «никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты». При этом некоторые члены организации и представители русской общины были заподозрены в нарушениях законов об иноагентах.

«Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, Правительства Москвы, Фонда Росконгресс, Русского географического общества и координаторами движения «Бессмертный полк», – говорится в сообщении.

Действия ФБР в совете назвали «беспрецедентным давлением на русскую общину». КСОРС приостановил работу до получения разъяснения от американских властей.

В российском посольстве заявили, что «возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов». Дипломаты подчеркнули, что общественная деятельность совета носит абсолютно открытый, прозрачный характер, а также потребовали немедленно прекратить преследование представителей российской диаспоры.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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