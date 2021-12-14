Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, связывающей климат и безопасность

Россия заблокировала проект резолюции Совета Безопасности Организации объединенных наций. Документ связывал изменение климата и международную безопасность, что, по мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, неприемлемо.

Проект резолюции Собеза ООН»Климат и безопасность» был внесен Ирландией и Нигером. Соавторами документа выступили 113 стран. Как следует из предлагаемой резолюции, повышение уровня моря, более частые и сильные штормы, наводнения и засухи, а также прочие последствия глобального потепления могут вызвать обострение социальной напряженности и мировых конфликтов. Это создает потенциальный риск для всего мира, его безопасности и стабильности.

«Мы возражаем против создания нового направления работы Совета, которое утверждает генерическую по своему характеру и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью», – заявил Небензя. Он добавил, что для России такой подход неприемлем.

Дело в том, что в случае принятия документа резолюция значительно расширила бы критерии, используемые СБ ООН для оправдания вмешательства в вооруженные конфликты по всему миру. По словам российского дипломата, резолюция является предлогом со стороны западных держав для оправдания вмешательства во внутренние дела других государств.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, узнав о наложении вето, поспешила заявить, что «Россия подвела мир». При этом хотя российская сторона и не позволила ООН сделать «маленький, практичный и необходимый шаг для борьбы с климатическими изменениями», глобальную кампанию в этом направлении не остановить.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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