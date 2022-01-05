Кремль и МИД России отреагировали на протесты в Казахстане

В Кремле прокомментировали массовые протесты в Казахстане.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Казахстан не запрашивал помощь у России в связи с ситуацией в стране. В Кремле уверены, что Казахстан сможет самостоятельно решить свои внутренние проблемы, отметил он. «Важно, чтобы никто не вмешивался извне», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

На события в соседней республике отреагировал и МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили надежду на скорейшую нормализацию положения в стране, где продолжаются массовые протесты и беспорядки. МИД РФ выступил за «мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля», а «не через уличные беспорядки и нарушение законов», говорится в сообщении.

По мнению ведомства, именно на это направлены шаги президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева «по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих».

В МИД России уточнили, что обстановка вокруг российских дипломатических и консульских миссий остается спокойной, пострадавших среди находящихся в Казахстане граждан РФ нет.

Протесты вспыхнули в Казахстане 2 января из-за резкого роста цен на сжиженный газ, который используется для заправки автомобилей. Митингующие требовали снижения стоимости сжиженного топлива, подорожавшего с 60 до 120 тенге за литр. Но затем протесты политизировались – начали звучать требования оставки кабмина, парламента, проведения народных выборов глав регионов и городов. Несмотря на отставку кабмина, введение временного госрегулирования цен на топливо и продукты, объявление режима ЧП в четырех регионах, сегодня по всей стране продолжились массовые акции протеста. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Участники протестов нападают на полицейских и отбирают у них оружие. Правоохранители применяют против протестующих спецсредства – свето-шумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.

По данным МВД на утро 5 января, в стране задержаны более 200 митингующих. В Алматы в ходе беспорядков были избиты свыше 500 гражданских лиц, сообщил комендант города Канат Таймерденов, отметив, что в городе «активизировались экстремистские группировки». Как отмечают очевидцы, протестующие ведут себя агрессивно, они громят магазины, точки общепита, офисы, нападают на бригады «скорой помощи» и пожарные машины. Ранее сообщалось, что митингующие подожгли в Алматы здания мэрии и прокуратуры, а также старую резиденцию главы республики.

Москва, Наталья Петрова

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