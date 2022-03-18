«Это безответственно и бесполезно»: Китай обвинил США в давлении из-за Украины

Китай счел безответственными и бесполезными попытки властей США оказать давление на Пекин из-за Украины. Официальную позицию КНР озвучил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь.

«Американская сторона пытается клеветать на Китай и оказывать на нас давление – это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», – заявил дипломат (цитата по ТАСС). Так представитель МИД КНР ответил на вопрос, как поведет себя Пекин при взаимодействии с Москоой на фоне угрозы попасть под американские рестрикции из-за Украины.

Чжао Лицзянь также заявил, что Китай намерен придерживаться независимой позиции относительно ситуации на Украине. «В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом», – приводит слова дипломата РИА «Новости». Он отметил, что КНР уважает обеспокоенность каждой из заинтересованных сторон, вовлеченных в сложную ситуацию на Украине. «Мы поддерживаем любые усилия, способные преодолеть кризис», – заключил Чжао Лицзянь.

Накануне в Китае заявили, что выступают против антироссийских санкций США, которые дестабилизируют мировой рынок, и будет защищать интересы национальных предприятий.

Напомним, в пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине, а также затронут отношения между Вашингтоном и Пекином, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден в беседе с Си Цзиньпином предупредит его об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине.

До этого США пригрозили Китаю санкциями за несоблюдение ограничений в отношении России.

Пекин, Наталья Петрова

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