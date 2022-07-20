Сирия разрывает дипотношения с Украиной

Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной. Эта мера стала ответной на аналогичные действия Киева. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел страны.

«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение украинского правительства по этому поводу», – говорится в сообщении.

Фактически страны перестали взаимодействовать в 2018 году. Тогда Киев отказал в продлении виз сирийским дипломатам, что привело к приостановке работы посольства.

30 июня 2022 года МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений в ответ на признание САР Донецкой и Луганской народных республик (ДНИ и ЛНР). Вместе с тем, была инициирована процедура введения в отношении Дамаска торгового эмбарго и наложения санкций на ряд физических и юридических лиц.

Дамаск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»