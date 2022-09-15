ОДКБ не будет направлять миротворцев в Армению

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров заявил, что отправка миротворческого контингента организации в Армению пока не планируется. По его словам, в ОДКБ рассчитывают на мирное разрешение конфликта с Азербайджаном.

Сидоров в ходе брифинга призвал не забегать вперед, напомнив, что 13 сентября главы стран-членов ОДКБ единогласно заявили о том, что проблема между Арменией и Азербайджаном должна решаться политико-дипломатическими методами.

«То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Сидоров подчеркнул, что стороны соблюдают договоренность о перемирии. Накануне Ереван и Баку договорились прекратить огонь с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября.

Глава штаба добавил, что в ОДКБ надеются на продолжение мирных процессов и разрешение конфликта без применения оружия.

Ранее в ОДКБ приняли решение об отправке миссии организации во главе с генсеком Станиславом Засем в Армению для оценки обстановки на армяно-азербайджанской границе. Глава миссии отправиться туда на следующей неделе. Передовая группа миссии направится в Армению в четверг, 15 сентября. По итогам поездки миссии в Армению представит доклад лидерам государств – членов организации, сообщил Сидоров. Он уточнил, что с предложением направить миссию ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу выступил президент России Владимир Путин на заседании организации 13 сентября.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика запросила у ОДКБ военную помощь для восстановления территориальной целостности страны и вывода азербайджанских подразделений с территории Армении. По его словам, Ереван обратился в ОДКБ по 4-й статье Договора о коллективной безопасности. Пашинян сообщил, что в боестолкновениях с Азербайджаном с 13 сентября Ереван потерял 105 военнослужащих. Баку сегодня сообщил о гибели 71 военнослужащего в результате боев на границе с Арменией.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и провокациях. В тот же день была достигнута договоренность о прекращении огня, а поздно вечером ОДКБ по итогам онлайн-заседания решила направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки обстановки на границе. Однако 14 сентября обстановка вновь накалилась, возобновились боестолкновения. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Вечером того же дня стало известно, Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии с 20:00 по местному времени 14 сентября. В Совбезе Армении при этом заявили, что никаких документов к подписанию с Баку не готовится. Добавим, что минувшая ночь на границе прошла без инцидентов.

Москва, Наталья Петрова

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