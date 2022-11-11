МИД Китая отрицает слова Байдена о дистанцировании КНР от России

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг слова президента США Джо Байдена о том, что Пекин старается дистанцироваться от России. Он указал на укрепление связей двух стран.

«Китай и Россия в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения», – заявил Чжао Лицзянь на брифинге, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Пекин заинтересован в сотрудничестве с Москвой.

«Мы готовы постоянно содействовать развитию отношений между нашими странами в правильном направлении», – добавил он, отметив, что Китай и Россия взаимодействуют «на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды».

На этой неделе американский президент Джо Байден заявил, что не согласен с мнением, что Россия и Китай нацелены на создание двустороннего альянса на фоне нынешних событий в мировой геополитике. Глава Белого дома считает, что власти КНР «стараются дистанцироваться» от России.

Ранее в американской администрации заявили, что Байден проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Он планирует обсудить с главой КНР деятельность Китая в Тайваньском проливе, Украину и КНДР.

Пекин, Наталья Петрова

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