США могут напрямую вмешаться в конфликт на Украине при возникновении риска поражения украинской армии. Об этом заявил известный американский журналист Сеймур Херш на мероприятии американской неправительственной организации «Комитет за республику».

«Мне говорят, игра будет такая – «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир. <...> Это мы воюем с россиянами», – сказал журналист, не называя свои источники своей информации. Его слова приводит ТАСС.

Херш в связи с этим напомнил о поражении гитлеровской Германии в Сталинградской битве. «Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю», – сказал он.

По мнению журналиста, США не готовы к прямому столкновению с Россией.

При этом публицист упомянул о формировании 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий американских сухопутных войск, которые перебрасываются в Европу. По его словам, речь идет о бригадах, а не о батальонах.

Херш не исключил, что США «просто обманывают сами себя» относительно происходящего на Украине и возможных результатов конфликта. Он также обратил внимание, что Россия еще даже не задействовала в СВО свои «главные силы».

Ранее американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что ввод войск НАТО на территорию Украины может привести к третьей мировой войне. Западным странам лучше еще раз подумать, прежде чем предпринимать подобный шаг, подчеркнул политик.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Запад «очень близок» к тому, чтобы всерьез обсуждать отправку своих солдат на Украину.

Москва, Наталья Петрова

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