Макрон заявил о создании «реестра ущерба» от спецоперации на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании международного «реестра ущерба» для фиксации потерь и разрушений на Украине в результате российской специальной военной операции, передает AFP. По его словам, решение принято 46 странами-членами Совета Европы на саммите в Исландии.

Макрон призвал остальные страны присоединиться к инициативе и поучаствовать в пополнении данных реестра. По информации AFP, на призыв уже откликнулись власти США.

Украинский премьер Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что создание «реестра ущерба» – это «только первый шаг». Он надеется, что в будущем будет создан «компенсационный механизм».

После начала СВО на Украине под санкции ЕС попали 300 млрд евро резервов России. Однако, как отмечали эксперты, западные страны смогли найти и заморозить около трети активов.

Также сообщалось, что ЕС заморозил 21,5 млрд евро активов российских организаций и физических лиц, внесенных в санкционный список. США, страны G7 и ЕС несколько раз обсуждали механизм, по которому можно было бы использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Меж тем в апреле Еврокомиссия признала, что Западу придется вернуть замороженные российские активы. Об этом писала газета Die Welt со ссылкой на проект документа ЕК. Отмечалось, что Евросоюз хотел бы использовать замороженные средства России для восстановления Украины, но для этого пришлось бы обойти много юридических препятствий.

Российская сторона неоднократно заявляла, что любая форма отъема средств нарушает международное право и Западу придется вернуть России все замороженные активы. В случае перевода или использования средств странам-нарушителям придется оплатить использование российских активов.

Москва, Наталья Петрова

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