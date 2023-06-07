Верхняя палата парламента Швейцарии разрешила реэкспорт оружия на Украину

Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку, разрешающую реэкспорт швейцарского оружия на Украину. В совете кантонов это решение поддержали 22 человека, четверо воздержались, 17 человек выступили против.

«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», – сказано в сообщении на сайте парламента.

Теперь вопрос о реэкспорте вооружений должен вновь рассмотреть Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии. Ранее Нацсовет не поддержал данную инициативу.

Законопроект позволит передачу швейцарской военной техники из третьих стран в государство, вовлеченное в конфликт, если оно воспользуется «своим правом на самооборону в соответствии с международным правом», передает РИА «Новости». При этом страны-покупатели по-прежнему должны будут подписать декларацию о недопустимости реэкспорта, однако этот срок будет ограничен пятью годами.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии обсуждается вопрос отмены нейтралитета ради отправки оружия на Украину. Два парламентских комитета по безопасности рекомендовали смягчить правило относительно запрета на реэкспорт третьими странами вооружений на Украину. По их мнению, отказ передать боеприпасы Киеву – это не нейтральная позиция, поскольку идет на пользу Москве.

В конце февраля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что швейцарское правительство разрешит реэкспорт оружия на Украину в том случае, если парламент страны изменит закон об экспорте военной техники.

До этого правительство и президент Швейцарии Ален Берсе заявляли, что покупатели швейцарских вооружений не могут поставлять их в третьи страны, находящиеся в состоянии войны и отклонили запросы Германии, Дании и Испании на реэкспорт швейцарской военной техники на Украину.

Москва, Наталья Петрова

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