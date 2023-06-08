Украинские войска нужно отодвинуть минимум на 500 км от границ России – врио главы ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что украинские войска должны быть отодвинуты не менее чем на 500 км от границ России, чтобы они не смогли обстреливать российскую территорию. По его словам, освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, поскольку обстрелы со стороны Киева продолжатся. Необходимо добиваться полного освобождения Украины – только так можно положить конец украинским обстрелам и диверсиям, полагает Пушилин.

«Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 км. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», – сказал врио главы ДНР в интервью РИА «Новости».

При этом Пушилин заявил, что, по его мнению, даже границы по Днепру не смогут остановить Киев от перегруппировки войск и перевооружения. Единственный выход – отодвигать украинские войска еще дальше, считает Пушилин.

«Пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций – какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, – ситуация не закончится», – отметил он.

Как отметил руководитель ДНР, в республике понимают, с кем имеют дело. «Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. И в целом Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную, процветающую Украину», – констатировал он.

Ранее, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что задача российских войск – отодвинуть украинские подразделения с линии фронта на такое расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб ВС РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявлял, что чем дальнобойнее оружие будет поставляться киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий России.

Москва, Наталья Петрова

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