В трех регионах России отменили режим контртеррористической операции

Национальный антитеррористический комитет сообщил об отмене правового режима контртеррористической операции (КТО) в Москве и Московской области с 9 часов утра 26 июня. В Воронежской области также отменили режим КТО.

Мэр российской столицы Сергей Собинин сообщил в своем телеграм-канале, что все временные ограничения, связанные с введением режима КТО, сняты. Он добавил, что выпускной для школьников пройдет 1 июля. Его перенесли на неделю из-за введения режима КТО. Напомним, понедельник, 26 июня, в Москве объявлен нерабочим днем.

Ограничения в связи с введением режима КТО отменены и в Подмосковье. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев.

Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что режим КТО в регионе «официально снят». «Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима КТО, – написал губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале. – Поручил завершить оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть».

Напомним, режим контртеррористической операции был введен в столичном регионе и Воронежской области 24 июня из-за действий ЧВК «Вагнер». Основатель группы Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по тыловым лагерям своих бойцов и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. В Минобороны назвали это информационной провокацией. В ночь на 24 июня «вагнеровцы» с военной техникой прибыли в Ростове-на-Дону, а дальше двинулись колонной на Москву по трассе «М-4» (Дон).

Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что заявления руководителя ЧВК «Вагнер» стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин через свою пресс-службу заявил, что его действия – это не военный переворот, а «марш справедливости».

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором назвал действия «вагнеровцев» вооруженным мятежом.

Ситуация была урегулирована вечером 24 июня. По итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК «Вагнер», состоявшихся по согласованию с Владимиром Путиным, достигнута доворенность о том, что «вагнеровцы» вернутся в полевые лагера, а сам Пригожин уедет в Белоруссию. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении руководителя ЧВК будет прекращено.

Москва, Наталья Петрова

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