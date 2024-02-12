Президент Киргизии попросил Блинкена не вмешиваться в дела республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвал его не вмешиваться во внутренние дела республики.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства в письме Жапарову выразил обеспокоенность законопроектом о неправительственных организациях, который могут принять в Киргизии. По оценке Блинкена, принятие этого закона негативно отразится на состоянии гражданского общества республики. В пятницу, 9 февраля, глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев передал американскому послу в Бишкеке Лесли Вигери ответное письмо от главы государства госсекретарю.

«Вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства», – приводит текст ответного послания РИА «Новости». Жапаров попросил Блинкена воздержаться от вмешательства во внутренние дела республики. «Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», – заявил глава Киргизии.

Руководитель республики подчеркнул, что рассматриваемый парламентом Киргизии законопроект не противоречит международным нормам.

Жапаров при этом выразил сожаление, что госсекретарь США располагает необъективными сведениями о реальной ситуации с правами и свободами человека в Киргизии. Он отметил, что лишь небольшая, но «очень громогласная группа» НПО, финансируемых другими странами, «спекулирует на своих «трудностях» и «гонениях». Это, указал глава республики, вынуждает спонсирующие их иностранные структуры «идти у них на поводу» и «тратить деньги налогоплательщиков США и стран Запада», передает ТАСС. По словам Жапарова, эти же НПО зачастую распространяют «лживую, недостоверную информацию среди народа». В связи с этим он предложил провести аудит использования финансовых средств неправительственными и некоммерческими организациями, финансируемыми из США, за последние 10 лет.

Обсуждаемый в парламенте Киргизии законопроект, касающийся деятельности неправительственных организаций, предусматривает предоставление статуса «иностранный представитель» и внесение в специальный реестр организаций, которые финансируются из-за границы и занимаются политической деятельностью.

Бишкек, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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