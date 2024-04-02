Путин встретился с Кустурицей в Кремле

Президент России Владимир Путин в Кремле во вторник, 2 апреля, во время встречи с сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей заявил, что их оценки происходящего на Украине «полностью совпадают», – сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе общения с президентом России Эмир Кустурица сказал: «Я хочу вас поблагодарить за вашу личную историческую справедливость, которая у нас, славян, была всегда. То, что сейчас на Украине происходит, это борьба для нас. Мы видели, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербов. Эта аналогия очень важна для всех».

Со своей стороны глава государства сказал: «Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, полностью совпадают с моими. Так и есть. То, что происходило в Сербии, то, что происходит сейчас между Россией и Украиной: возвеличивание, поднятие на пьедестал фашистских элементов прошлого, предание новой жизни в сегодняшнем дне, это, конечно, все очень похожие явления. Удивительно, насколько живучая эта идеология – человеконенавистничество и крайний национализм, который используют очень многие силы на протяжении веков прежде всего, кстати говоря, не в идеологических, а в геополитических интересах».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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