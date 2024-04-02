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Среда, 3 апреля 2024, 00:11 мск

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Россия призвала международное сообщество осудить Израиль за атаки на дипломатические объекты

Василий Небензя Фото: media.un.org

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в связи с атаками Израиля по иранскому консульскому комплексу в Дамаске во вторник, 2 апреля, призвал осудить Тель-Авив за нарушение суверенитета Сирии и неприкосновенности дипломатических объектов, – сообщили в постпредстве РФ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирийской Арабской Республики и неприкосновенность дипломатической собственности».

«Считаем необходимым для всех ответственных членов международного сообщества дать объективную правовую оценку агрессии Израиля в регионе Ближнего Востока, игнорирующего не только положения Устава ООН и профильных резолюций Совбеза и Генассамблеи, но и фундаментальные принципы Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях», – подчеркнул Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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