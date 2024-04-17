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Среда, 17 апреля 2024, 22:08 мск

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Шольц призвал Тель-Авив не отвечать на атаку Ирана

Фото: сайт правительства ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге на саммите Евросоюза в среду, 17 апреля, призвал Израиль не отвечать на атаку Ирана массированным ракетным обстрелом, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шольц сказал: «Для нас важно, чтобы этот момент был использован для дальнейшей деэскалации. Чтобы Израиль не отвечал массированной атакой, а использовал свой успех, достигнутый в отражении ракетных ударов Ирана, для укрепления своих позиций во всем регионе. Я думаю, что это везде хорошо понимают».

Ранее сегодня портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщал, что военный кабинет Израиля вечером в понедельник, 15 апреля, рассматривал возможность нанесения ответного удара по Ирану, однако решил отложить атаку «по причинам оперативной необходимости».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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