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Среда, 24 апреля 2024, 19:02 мск

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Пелоси потребовала от Нетаньяху уйти в отставку

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Нэнси Пелоси в среду, 24 апреля, заявила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен уйти в отставку из-за операции ЦАХАЛ в секторе Газа, – сообщает CBS News..

В эфире телеканала Пелоси сказал: «Мы признаем право Израиля на защиту, но мы отвергаем политику и практику Нетаньяху в секторе Газа, потому что это ужасно. Что может быть хуже того, что он сделал в ответ? Он должен уйти в отставку! В конечном итоге он за это несет ответственность. Нетаньяху был препятствием на пути решения проблемы двух государств – Израиля и Палестины. Я не знаю, боится ли он мира, неспособен к миру или просто не хочет мира. Нетаньяху является препятствием на пути к миру в течение многих лет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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