Президент Грузии заблокировала закон об иноагентах, принятый парламентом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом закон об иноагентах. Об этом она заявила на брифинге в субботу, 18 мая.

«Я наложила вето на «русский» закон», – сказала Зурабишвили. Она сочла закон «препятствием на европейском пути» Грузии.

«Вето юридически исправное и сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям. Этот закон должен быть отменен», – добавила президент (цитата по РИА «Новости»).

Ранее Зурабишвили обещала ветировать документ, когда он поступит ей на подпись, и заявляла о поддержке протестующих против закона. Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов.

Грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем, окончательном, чтении 14 мая. Документ стал причиной массовых акций протеста, которые вылились в столкновения с полицейскими.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре тех средств массовой информации, некоммерческих и юридических лиц, которые получают более 20% доходов из-за рубежа.

Парламент Грузии уже рассматривал законопроект об иноагентах в марте 2023 года. Тогда депутаты приняли его только в первом чтении, однако после массовых протестов отозвали документ.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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