Минск приостановил действие ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 28 мая, подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который 6 мая был одобрен Советом Республики Беларусь Национального собрания (верхней палатой белорусского парламента, – прим.ред.).

В документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале, говорится: «Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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