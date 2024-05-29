Москва призвала Западный Иерусалим прекратить военные преступления против палестинцев

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности в среду, 29 мая, заявила, что Москва призывает Израиль положить конец военным преступлениям в отношении палестинцев, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказала: «Мы осуждаем авиаудар по лагерю ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) в Рафахе и призываем Западный Иерусалим положить конец этим военным преступлениям в отношении палестинского народа. Требуем от Израиля неукоснительного соблюдения положений международного гуманитарного права. Недопустимо нападение на персонал ООН и гуманитарщиков, работающих на земле».

Следует напомнить, что в ночь на понедельник, 27 мая, Израиль нанес удар по Рафаху, в результате которого, как минимум, восемь ракет попали в палаточный лагерь, разбитый рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Согласно данным, которые приводит агентство WAFA, в результате израильской атаки погибли не менее 40 человек, в том числе, – женщины и дети.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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