Путин призвал правительство «работать, как на линии фронта»

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета по нацпроектам в среду, 29 мая, призвал всех членов правительства мобилизоваться и «работать, как на линии фронта», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Глава государства сказал: «Я ничего не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что – мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все, все должны работать, как на линии фронта. Все должны себя чувствовать мобилизованными, и только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. В современных условиях по-другому работать нельзя».

«К 1 сентября мы должны иметь нацпроекты полностью согласованные с регионами и комиссиями госсовета», – подчеркнул Путин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин со своей стороны сказал: «В течение двух месяцев будут проведены стратегические сессии с участием, конечно, членов Госсовета, губернаторов, и к 1 сентября мы сформируем все основные мероприятия к новым нацпроектам. До 1 декабря все новые национальные проекты должны быть утверждены и, главное, профинансированы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube