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Вторник, 4 июня 2024, 23:40 мск

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ФБР предупредило о возможности в США теракта, как в «Крокус сити холле»

Фото: официальный сайт Сената США

Директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям в Сенате Конгресса США во вторник, 4 июня, заявил, что террористическая атака, подобная теракту в российском концерном зале «Крокус сити холл», может произойти и в Соединенных Штатах, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава ФБР сказал: «Еще до атаки экстремистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября мы фиксировали в Соединенных Штатах повышенный риск насилия. С тех пор несколько иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и наших союзников. В связи с этим наше главное беспокойство заключалось в том, что отдельные лица или небольшие группы могут «вдохновиться» событиями на Ближнем Востоке, чтобы совершить атаки здесь. Однако, на сегодняшний день, кроме того, что я отметил выше, все большую тревогу вызывает возможность скоординированной атаки в США, подобной теракту, совершенному в марте в концертном зале в России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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