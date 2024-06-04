Захарова назвала американское право декадентским артхаусом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 5 июня, комментируя одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвала «право по-американски» декадентским артхаусом.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС за проведение им разбирательств в отношении США и их союзников.

Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски – декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности».

Ранее сегодня сообщалось, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против МУС за проведение им разбирательств в отношении Штатов и их союзников. Законопроект поддержали 247 конгрессменов, против голосовали155 законодателей.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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