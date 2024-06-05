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Среда, 5 июня 2024, 19:43 мск

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В Госдуме предложили маркировать товары и бренды из «недружественных» стран

Виталий Милонов. Фото: assembly.spb.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил в профильный комитете российского парламента инициативу с предложением маркировать некоторые компании и бренды из «недружественных стран» пометкой – «производитель спонсирует терроризм», – сообщает в среду, 5 июня, телеканал RT.

Телеканал со ссылкой документ сообщает: «Виталий Милонов подчеркивает, что некоторые фирмы из недружественных государств работают в России и отправляют ВСУ деньги. …Депутат призывает обязать такие компании размещать на этикетках предупреждение, что «производитель спонсирует терроризм». Оно должно занимать не менее 50% площади упаковки. Также таким компаниям необходимо запретить участвовать в госзакупках товаров, работ и услуг».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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