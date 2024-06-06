СМИ: Американцы хотят проверить Байдена и Трампа на наркотики

Опрос, недавно проведенный в США, показал, что большинство американцев хотят, чтобы оба главных кандидата на пост президента США, Джо Байден и Дональд Трамп, сдали тест на наркотики, – сообщает в четверг, 6 июня, The Washington Times.

В публикации американского издания говорится, что «согласно результатам опроса, 70% опрошенных считают, что и Джо Байден, и Дональд Трамп перед дебатами 27 июня и 10 сентября должны пройти тест на наркотики, 18% сообщили, что в этом необходимости нет, 12% затруднились с ответом».

«Джо Байдену 81 год, он уже самый пожилой президент в истории США, и его регулярно критикуют сложности с движениями и за оговорки на официальных мероприятиях. …Есть мнение, что президент использует стимуляторы для поддержания сил. …Бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу на следующей неделе исполнится 78 лет, что тоже вызывает вопросы по поводу его профпригодности для нового срока. Американцы отмечают, что у него тоже есть возрастные проблемы. В качестве примера приводят его бессвязные речи во время публичных выступлений», – пишет The Washington Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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