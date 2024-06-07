Байден внес изменения в стратегию применения ядерного оружия

Старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению ядерного оружия в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями в пятницу, 7 июня, заявил, что Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Белого дома сказал: «Президент Байден недавно подписал обновленные указания по условиям применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры. В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно».

В свою очередь, портал Semafor со ссылкой на высокопоставленного источника в администрации США, пишет:«Согласно новым указаниям Байдена США вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество. США видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны. США продолжат соблюдать положения ДСНВ до окончания срока договора, пока Россия делает то же самое. США должны быть готовыми к тому, что соглашение на смену ДСНВ с Россией выработать не удастся. …США не будут разрабатывать ядерное оружие для последующего размещения на орбите, это стало бы нарушением соглашений по космосу».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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