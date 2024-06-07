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СМИ: Речь Байдену к юбилею высадки союзников в Нормандии готовил режиссер Спилберг

Фото: www.whitehouse.gov

Режиссер фильма о высадке союзнических в Нормандии «Спасти рядового Райана» Стивен Спилберг помогал готовить речь президенту США Джо Байдена на мероприятии во Франции по случаю 80-летия события, – сообщает в пятницу, 7 июня, Daily Mail.

Со ссылкой на источник британское издание пишет: «Режиссер Стивен Спилберг, мастер драматических сцен фильма на берегах Нормандии, помог подготовить речь президенту Джо Байдену для выступления по случаю 80-летия высадки союзников на пляжах Северной Франции».

«Спилберг находился в помещении, где Байден проводил финальную репетицию перед выступлением. Белый дом не сообщил, зачем режиссер присутствовал там и получил ли он какое-либо вознаграждение за свои советы. Команда Спилберга ситуацию также не прокомментировала», – говорится в заметке Daily Mail.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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