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Пятница, 7 июня 2024, 23:53 мск

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Зеленский* поблагодарил Макрона за отправку французских военных на Украину

Скрин видео Офиса президента Украины

Владимир Зеленский* в пятницу, 7 июня, на совместной пресс-конференции поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за инициативу отравить военных инструкторов на территорию Украины для обучения боевиков, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Я хочу, чтобы была четко сформулирована наша позиция – мы приветствуем инициативу президента Макрона по отправке инструкторов на Украину. Кстати, это серьезно сокращает обучение. В чем сюрприз? Страны НАТО обучали наших солдат на своих территориях, а теперь разница в том, что это будет более короткий и практичный путь. Поэтому я благодарен за эту инициативу».

«Я благодарю Францию и всех партнеров за важный шаг для нашей безопасности – возможность уничтожать российское оружие и позиции на их территории. Именно такие смелые шаги нужны и в дальнейшем», – добавил Зеленский*.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Париж, Иван Бабурин

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Метки / Украина

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