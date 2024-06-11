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Вторник, 11 июня 2024, 09:25 мск

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На саммит мира по Украине от Новой Зеландии поедет министр исправительных учреждений

Фото: Pixabay

Новая Зеландия будет представлена на саммите по вопросу мира на Украине министром исправительных учреждений Марком Митчеллом. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс.

«Его поездка в Швейцарию на этот саммит демонстрирует неизменную солидарность правительства Новой Зеландии с Украиной и приверженность украинской формуле мира, состоящей из десяти пунктов. Веллингтон уведомил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что Новая Зеландия направит высокопоставленного министра на мирный саммит, чтобы подчеркнуть важность этого события», – говорится в сообщении.

Конференция по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из 160 приглашенных стран 80 подтвердили участие.

Кремль назвал «абсурдным сборищем» конференцию по Украине в Швейцарии. В Госдуме предупредили, что страна не намерена выполнять «какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках».

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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