Новая Зеландия будет представлена на саммите по вопросу мира на Украине министром исправительных учреждений Марком Митчеллом. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс.
«Его поездка в Швейцарию на этот саммит демонстрирует неизменную солидарность правительства Новой Зеландии с Украиной и приверженность украинской формуле мира, состоящей из десяти пунктов. Веллингтон уведомил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что Новая Зеландия направит высокопоставленного министра на мирный саммит, чтобы подчеркнуть важность этого события», – говорится в сообщении.
Конференция по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из 160 приглашенных стран 80 подтвердили участие.
Кремль назвал «абсурдным сборищем» конференцию по Украине в Швейцарии. В Госдуме предупредили, что страна не намерена выполнять «какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках».
Веллингтон, Зоя Осколкова
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