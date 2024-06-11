На саммит мира по Украине от Новой Зеландии поедет министр исправительных учреждений

Новая Зеландия будет представлена на саммите по вопросу мира на Украине министром исправительных учреждений Марком Митчеллом. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс.

«Его поездка в Швейцарию на этот саммит демонстрирует неизменную солидарность правительства Новой Зеландии с Украиной и приверженность украинской формуле мира, состоящей из десяти пунктов. Веллингтон уведомил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что Новая Зеландия направит высокопоставленного министра на мирный саммит, чтобы подчеркнуть важность этого события», – говорится в сообщении.

Конференция по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из 160 приглашенных стран 80 подтвердили участие.

Кремль назвал «абсурдным сборищем» конференцию по Украине в Швейцарии. В Госдуме предупредили, что страна не намерена выполнять «какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках».

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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