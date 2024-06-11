Родственникам госслужащих запретят иметь счета в зарубежных банках

Белгородская областная Дума внесла в Нижнюю палату российского парламента законопроект о запрете супругам и несовершеннолетним детям госслужащих иметь счета в иностранных банках, – сообщают СМИ.

В пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе Госдумы, во вторник, 11 июня, говорится: «Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности борьбы с коррупционными проявлениями посредством установления запрета супругам и несовершеннолетним детям лиц, занимающих должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных РФ открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

«Отсутствие на законодательном уровне такого запрета для супругов и детей госслужащих создает условия использования ими должностного положения вразрез с государственными интересами посредством реализации членами их семей права открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках», – считают белгородские законодатели.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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