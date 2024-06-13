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Четверг, 13 июня 2024, 23:36 мск

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СМИ: Французская военная помощь Киеву может быть поставлена под вопрос

В случае победы правой партии «Национальное объединение» (RN) на внеочередных выборах в парламент Франции Париж может сократить военную поддержку Украины, сообщает в четверг, 13 июня, газета Journal du Dimanche.

Издание со ссылкой на источник в минобороны Франции издание пишет: «Если «Национальное объединение» (RN) победит на выборах в парламент, французская военная помощь Украине будет поставлена под вопрос. Потому что это ситуация, которая будет иметь прямые последствия для нашей безопасности. Если президент республики останется главой вооруженных сил, то именно назначенный министр обороны станет политическим лидером, который подписывает распоряжения о выделении Украине самолетов, гаубиц CAESAR или боеприпасов».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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