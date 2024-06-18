Небензя обвинил ООН в нарушении собственного Устава

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине во вторник, 18 июня, заявил, что участие представителя Всемирной организации в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке нарушило Устав ООН.

Комментируя участие в украинской конференции в Швейцарии замгенерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, российский дипломат сказал: «Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя. Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН».

«Саммит изначально был обречен на провал, ведь его организаторы думали обо всем, что угодно, но точно не о мире. Да и о каком мире может идти речь, если единственной целью сходки было собрать массовку для того, чтобы выдвинуть России ультиматум якобы от лица международного сообщества», – сказал Небензя и добавил: «Российские предложения нацелены не на «заморозку» конфликта, а на его реальное завершение. Это позволит перевернуть эту трагическую страницу истории и постепенно, шаг за шагом, начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом в Европе».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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