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Среда, 19 июня 2024, 01:18 мск

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Небензя обвинил ООН в нарушении собственного Устава

Василий Небензя. Скриншот видео постпредства РФ при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине во вторник, 18 июня, заявил, что участие представителя Всемирной организации в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке нарушило Устав ООН.

Комментируя участие в украинской конференции в Швейцарии замгенерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, российский дипломат сказал: «Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя. Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН».

«Саммит изначально был обречен на провал, ведь его организаторы думали обо всем, что угодно, но точно не о мире. Да и о каком мире может идти речь, если единственной целью сходки было собрать массовку для того, чтобы выдвинуть России ультиматум якобы от лица международного сообщества», – сказал Небензя и добавил: «Российские предложения нацелены не на «заморозку» конфликта, а на его реальное завершение. Это позволит перевернуть эту трагическую страницу истории и постепенно, шаг за шагом, начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом в Европе».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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