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Четверг, 20 июня 2024, 00:05 мск

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Канадцам рекомендовано срочно покинуть Иран

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после признания Оттавой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, в среду, 19 июня, призвала всех канадцев срочно покинуть Иран, – сообщают СМИ.

Комментируя объявление Оттавой террористами элитное иранское подразделение, глава канадского МИДа сказала: «В связи с сегодняшним решением существует повышенный риск произвольного задержания, поэтому мое сообщение для всех, кто находится в Иране – прямо сейчас время возвращаться домой. Всем канадцам необходимо воздержаться от поездок в исламскую республику Иран».

«Правительство Канады приняло решение запретить въезд тысячам высокопоставленных иранских чиновникам, включая членов КСИР. Бывшие и действующие иранские чиновники, которые сейчас находятся в Канаде, могут стать фигурантами расследований или быть высланными из страны», – добавила глава канадской дипломатии.

Оттава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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