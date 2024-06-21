Ведущие судоходные компания призвали «влиятельные» правительства прекратить нападения хуситов на суда в Красном море

Ведущие судоходные группы призвали «влиятельные» правительства положить конец нападениям хуситов на суда в Красном море после того, как на этой неделе затонуло второе грузовое судно.

На данный момент в результате нападений погибли по меньшей мере трое моряков, сообщает CNN. Согласно заявлению, сделанному в среду более чем дюжиной судоходных ассоциаций, включая Международную палату судоходства и Всемирный совет судоходства, последнее затопление, вероятно, привело к еще одной гибели.

Их призыв к действию подчеркивает рост человеческих жертв в результате разрушения одной из мировых торговых артерий, которая с конца прошлого года практически закрыта для контейнеровозов. Более продолжительное отклонение груза вокруг южной оконечности Африки привело к резкому росту стоимости доставки, и вызывает заторы в портах Азии и Европы, угрожая нарушить глобальные цепочки поставок.

«Прискорбно, что невинные моряки подвергаются нападениям, просто выполняя свою работу, жизненно важную работу, которая согревает, кормит и одевает мир», – говорится в заявлении судоходных ассоциаций.

«Это неприемлемая ситуация, и эти нападения должны прекратиться немедленно. Мы призываем государства, имеющие влияние в регионе, защитить наших невинных моряков и к скорейшей деэскалации ситуации в Красном море», – добавили они.

Заявление было опубликовано в тот же день, когда Управление морских торговых операций Великобритании, входящее в состав Королевского военно-морского флота, подтвердило, что принадлежащий Греции угольный транспорт затонул после удара хуситов на прошлой неделе.

По данным судоходных групп, один моряк на борту судна по имени MV Tutor «по всей видимости, был убит».

«Это вторая смертельная атака, в результате которой наши моряки оказались в центре геополитических конфликтов», – говорится в их заявлении.

MV Tutor также является вторым кораблем, потопленным хуситами. Зарегистрированное в Британии судно Rubymar утонуло в марте после попадания баллистической ракеты, выпущенной из Йемена.

Связанные с Ираном повстанцы-хуситы, базирующиеся в Йемене, в ноябре начали наносить беспилотные и ракетные удары по судам в Красном море, что, по их словам, является местью за войну Израиля в секторе Газа. С тех пор они также захватили одно судно и его команду, которые до сих пор удерживаются в заложниках.

Стоимость доставки продолжает расти

Помимо человеческих жертв, нападения хуситов также привели к серьезным нарушениям транзита через Красное море, которое соединяется с Суэцким каналом, жизненно важной артерией, на которую приходится 10-15% мировой торговли.

Крупнейшие компании по контейнерным перевозкам, в том числе Maersk и Hapag Lloyd, отправляют свои суда по гораздо более длинному маршруту вокруг южной оконечности Африки.

В результате тарифы на грузоперевозки выросли. По данным лондонской консалтинговой компании Drewry, за неделю до четверга совокупная стоимость доставки типичного 40-футового контейнера по восьми основным маршрутам Восток-Запад достигла $5117, что на 233% больше, чем год назад.

Перевозчики также увеличили экстренные сборы, чтобы компенсировать сбои. В прошлом месяце Maersk временно увеличила некоторые из этих дополнительных сборов.

«Сложность ситуации в Красном море и ее волновое воздействие на глобальные цепочки поставок усилились в последние месяцы», – говорится в заявлении датской компании. «Мы продолжаем сталкиваться с дополнительными проблемами и затратами», – добавили в ведомстве, сославшись на «операционные узкие места».

По данным логистической компании Freightos, вынужденные отклонения вызывают заторы в портах Сингапура, Малайзии, Шанхая в Китае и Барселоны в Испании, что приводит к задержкам и отмене рейсов, поскольку суда не успевают в запланированные отправления.

Недавнее увеличение задержек и стоимости доставки может также заставить компании перемещать сезонные товары сейчас, прежде чем ставки еще больше вырастут, или избегать задержек в конце года, что может означать дефицит в пиковый сезон покупок, пишет руководитель исследовательского отдела Freightos Джуда Левин. «Атаки хуситов продолжают делать Красное море небезопасным, а рост чартерной деятельности и тарифов указывает на то, что перевозчики ожидают, что пробки останутся фактором в течение некоторого времени», – добавил он.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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