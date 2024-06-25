Россия ограничила доступ к ряду СМИ Евросоюза

Россия ограничила доступ к ресурсам ряда европейских СМИ на своей территории в ответ на аналогичные меры, принятые Советом ЕС. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ (РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета»), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», – говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что запрет на вещание российских СМИ не останется без ответа. «Несмотря на это, в Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации, очередным нелегитимным запретом вынудив Москву на принятие зеркальных и пропорциональных контрмер. Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на руководстве Евросоюза и на поддержавших такое решение странах данного объединения», – отметили в ведомстве.

При этом российская сторона не исключает, что решение может быть пересмотрено в том случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты.

Под запрет попали медиаресурсы Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, а также четыре общеевропейские СМИ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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