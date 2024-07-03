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Среда, 3 июля 2024, 17:51 мск

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Путин пригласил Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казань

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Астане в среду, 3 июля, пригласил китайского лидера саммит БРИКС, который под председательством РФ пройдет в Казани в октябре текущего года, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский лидер сказал: «Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению. В этом году мы председательствуем в БРИКС, тоже организация, созданная по нашей с вами инициативе, и надеемся на участие наших коллег и на Ваше участие в саммите в Казани в октябре этого года».

«Я помню с какой теплотой вы принимали нас в Китае. Хочу от своего имени и от всех коллег поблагодарить за гостеприимство. В ходе посещения Харбина нам всем удалось еще раз убедиться в том, насколько тесны исторические связи между Россией и Китаем. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было, мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – отметил также Владимир Путин.

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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