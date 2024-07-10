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Среда, 10 июля 2024, 18:04 мск

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На саммите НАТО Украине не предложат членство в альянсе

Фото: www.nato.int

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на брифинге в Вашингтоне в среду, 10 июля, заявил, что по итогам саммита НАТО Украине не будет предложено вступить в альянс, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами норвежский премьер сказал: «Я не думаю, что в этом году по итогам саммита будет какое-то приглашение Украины в НАТО , но все остальное будет говорить о таком будущем. В итоговом документе саммита будет отражено стремление Украины быть частью Североатлантического альянса».

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит организации заявил: «Чтобы принять страну в альянс, нужен консенсус всех стран-членов. Страны НАТО пока достигли консенсуса насчет того, что Украина станет членом альянса, но говорить, когда это случится, пока рано».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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