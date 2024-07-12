Пекин пообещал симметрично ответить США на санкции

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй в пятницу, 12 июля, заявил, что, если Вашингтон не изменит свой курс, Пекин симметрично ответит на санкции, которые вводит Белый дом под предлогом защиты прав человека, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Лю Пэнъюй сказал: «Объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры в отношении некоторых наших чиновников являются грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений. Китай решительно отвергает и категорически осуждает их. Вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, являются внутренними делами Китая, и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них. Пекин призывает США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников. Если США откажутся изменить курс, Китай ответит симметрично, не дрогнув».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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