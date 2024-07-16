Китай обвинил НАТО в разжигании конфронтации

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун на заседании Совета Безопасности по теме многостороннего сотрудничества во вторник, 16 июля, заявил, что НАТО разжигает конфронтацию в мире и перекладывает свою вину на других, не останавливаясь ни перед чем ради расширения сферы своего влияния.

В ходе своего выступления на открытых дебатах китайский дипломат сказал: «НАТО – это региональный военный блок, оставшийся со времен холодной войны, он стремится расширить сферу своего влияния, не останавливаясь ни перед чем для создания ложных сюжетов, подливая масло в огонь, где бы они ни появлялись, разжигая конфронтацию и прибегая к перекладыванию вины на других. …Трактовка блоком НАТО вопроса Украины прямо противоположна тому, что делает международное сообщество с точки зрения продвижения мира».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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