За полгода из России выдворили почти 40 тысяч мигрантов-нелегалов

За первое полугодие из России было выдворено порядка 40 тыс. иностранцев и лиц без гражданства за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

Ведомство подвело итоги работы за первое полугодие 2024 года. «За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство», – говорится в сообщении.

Глава ФСПП Дмитрий Аристов ранее сообщал, что за прошлый год из России на основании решения судов было выдворено 44 тысячи мигрантов-нарушителей. По его словам, в этом году «идет значительный рост нашей работы в этой части». Из-за ужесточения миграционной политики ожидается «значительное увеличение работы» ФССП, отметил глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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