Израиль призвал жителей Хан-Юниса срочно покинуть свой город

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри во вторник, 13 августа, выступил с призывом к проживающим в городе Хан-Юнис и его окрестностях палестинцам, как можно скорее покинуть свои дома и направиться в гуманитарные зоны на побережье.

На своей странице в соцсетях Эдри на арабском языке написал: «На фоне непрерывных ракетных обстрелов израильской территории, которые ХАМАС и иные террористические организации осуществляют именно из районов вашего проживания, предупреждаем, что ЦАХАЛ в ближайшее время начнет активные военные действия против находящихся там боевиков. В целях вашей безопасности незамедлительно направляйтесь в гуманитарную зону к побережью».

Следует отметить, что к своему сообщению представитель ЦАХАЛ прикрепил карту, где отмечены районы, жители которых окажутся под угрозой, если не покинут Хан-Юнис и его окрестности.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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