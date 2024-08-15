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Четверг, 15 августа 2024, 22:57 мск

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Германия объявила о планах поставок на Украину новых вооружений

Германия планирует передать Киеву новую партию вооружений до конца текущего года. Как сообщил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, в пакет военной помощи входят две системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, а также около 30 танков Leopard 1A5.

Кроме того, в планах поставок 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, 400 бронемашин MRAP, 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 и 4 – Zuzana 2, а также САУ RCH 155, передает ТАСС.

Также Германия готовится передать Киеву беспилотники различных типов и антидроновые системы, логистический транспорт, включая грузовики разных видов, медикаменты, полевой госпиталь.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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