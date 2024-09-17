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Вторник, 17 сентября 2024, 20:11 мск

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Нападение на Белоруссию обернется Третьей мировой войной – Лукашенко

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предупреждением, что нападение на республику будет означать начало третьей мировой войны. Об этом он заявил сегодня на патриотическом форуме в Минске в честь Дня народного единства.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война», – заявил белорусский лидер (цитата по БелТА).

«Я уже говорил: белорусское миролюбие не следует понимать и принимать за слабость. Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что я блефую или сгущаю краски. Нет. Как никогда раньше нам есть чем ответить», – подчеркнул Лукашенко.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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