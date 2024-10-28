Грузинская оппозиция блокировала движение около парламента

В Тбилиси представители оппозиции, которые недовольны итогами выборов, перекрыли движение на проспекте Руставели около здания парламента. На митинг приехала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее. Но никто не имеет на это права, и вы никому этого не позволите», – цитируют грузинские СМИ обращение Зурабишвили к участникам акции протеста.

При этом представители оппозиции потребовали провести повторные выборы под контролем международных организаций.

Ранее сегодня представители неправительственных организаций заявили о серьезных нарушениях почти на 200 избирательных участках, результаты с которых должны быть аннулированы. Речь идет о примерно 300 тысяч голосов избирателей.

Напомним, по итогам завершившихся накануне парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 54,08% голосов. Президент Грузии сраже же заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране и провала оппозиции. «Это то же самое, что признание подчинения Грузии России. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее», – сказала глава государства.

Эксперты не исключают, что грузинская оппозиция попытается организовать «майдан».

Тбилиси, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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