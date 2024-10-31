Лукашенко заявил об отсутствии в мире инструментов гарантий безопасности

В мире не осталось законных инструментов гарантий международной безопасности, а те соглашения, которые существуют, либо не выполняются, либо устарели. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы сегодня должны констатировать, что фактически не осталось законных международно-правовых инструментов, формирующих гарантии в сфере военной безопасности», – сказал белорусский лидер на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что не ведется никакой работы по заключению новых соглашений. «Значит, кому-то они не нужны. Это в первую очередь на совести политиков, но не военных», – добавил глава государства.

Президент Белоруссии отметил, что остались только два документа в этой сфере – Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о стратегических наступательных вооружениях. «Да и те не работают. Первый практически не выполняется, а второй морально устарел», – заключил Лукашенко.

Минск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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